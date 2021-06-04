МегаФон, "ВымпелКом" и "Ростелеком" объединят усилия для расчистки радиочастот под сети 5G

"ВымпелКом", МегаФон и "Ростелеком" договорились, что станут участниками ООО "Новые цифровые решения" (НЦР) с равными долями в уставном капитале.
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