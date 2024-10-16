Джон Филип Холланд – человек и электро-бот

Построить подводную лодку пытались многие. Ефим Никонов предлагал Петру I проект «потаённого судна», о котором конкретно мало чего известно (с режимом секретности в России всегда дела обстояли очень хорошо).
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