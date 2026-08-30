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Генную терапию серповидноклеточной анемии удалось ускорить в несколько раз

Генную терапию серповидноклеточной анемии удалось ускорить в несколько раз

Серповидноклеточная анемия возникает из-за мутации гемоглобина: эритроциты становиться жесткими и меняют форму, что может приводить к боли, анемии, образованию тромбов, инсультам и повреждению органов.

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