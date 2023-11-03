Жительница Приангарья Оксана Афиногенова стала лауреатом премии «Гордость нации-2023»

Председатель Эхирит-Булагатской районной бурятской национально-культурной автономии «Харгана» Оксана Афиногенова, стала лауреатом III Всероссийской общественной премии «Гордость нации-2023», сообщает областное правитльставою Оксана удостоена награды в номинации «За лучшие практики и проекты в сфере национальных отношений».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии