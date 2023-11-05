Домой вернулась "примадонна" эстрады. Воюющий Израиль оказался не самым подходящим убежищем для тихой и уютной старости.
"Миллион алых слёз": Возвращение Пугачёвой — очень плохой знак для России
Комментарии
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нина курдюкова
3,14здуй отсюда, пока при памяти!
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2 д.
Надежда
Княгиня из грязи уже отъехамши, как что пусть живет кормилица со своим внучком убегалкиным у лайки-подружайки вайхуле и не жужжит!)☺️
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1 д.
IK
Irina Kislitsina
Народные артисты - те, которые с народом.... а тут народности не наблюдается... титулованость - да. Вот и носятся со своими титулами туда-сюда.
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1 д.
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