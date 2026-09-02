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Рязанские новости

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В Рязанской области проходит рейд «Пешеходный переход»

В Рязанской области проходит рейд «Пешеходный переход»

Нарушителям правил проезда нерегулируемых пешеходных переходов грозит штраф от 1500 до 2500 рублей.2 сентября в Рязанской области сотрудники Госавтоинспекции проводят комплексное мероприятие «Пешеходный переход».

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