В Крыму создали эффективное устройство РЭБ для защиты полуострова

Ресурсы НАТО прозвали систему «суперРЭБом».Фото: kremlin.ruКрым первым столкнулся с массовыми налетами дронов со стороны Украины с начала специальной военной операции, по заданию главы Крыма Сергея Аксенова была сформирована группа талантливых инженеров, и уже через несколько месяцев «СуперРЭБ» был поставлен на боевое дежурство.