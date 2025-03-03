В Крыму создали эффективное устройство РЭБ для защиты полуострова

Ресурсы НАТО прозвали систему «суперРЭБом».Фото: kremlin.ruКрым первым столкнулся с массовыми налетами дронов со стороны Украины с начала специальной военной операции, по заданию главы Крыма Сергея Аксенова была сформирована группа талантливых инженеров, и уже через несколько месяцев «СуперРЭБ» был поставлен на боевое дежурство.
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