Длительный срок заключения за госизмену светит крымчанину, который фотографировал военные объекты в Феодосии и отправлял Украине, что использовалось для ударов по Крыму.
Ждун в Крыму наводил ракеты на корабли Черноморского флота
Комментарии
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Виктор Тимошевский
Да введите уже смертную казнь за госизмену в военное время.Сколько можно играть в гуманность.Они над нами смеются.Мало того что спутники все видят,так еще и эти упыри сливают им информацию. Пару ,тройку осудить военным трибуналом к вышке,сразу притихнут.
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