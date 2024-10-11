Ждун в Крыму наводил ракеты на корабли Черноморского флота

Виктор Тимошевский

Да введите уже смертную казнь за госизмену в военное время.Сколько можно играть в гуманность.Они над нами смеются.Мало того что спутники все видят,так еще и эти упыри сливают им информацию. Пару ,тройку осудить военным трибуналом к вышке,сразу притихнут.