Почти триллион: почему «братские» страны СНГ не платят российскому бизнесу

Помните старую поговорку: «Дружба дружбой, а табачок врозь»? В случае с торговлей России и стран СНГ она приобрела новый, довольно циничный смысл.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Высокие покровит...
- НЗ «Высокие покровит...
- «Высокие покровит...
Кому не платят ? Государству или нашим олигархам ?