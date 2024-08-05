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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Абросимов о «скучном хоккее» Билялетдинова: «В мои годы в «Ак Барсе» все об этом говорили. Но не сказал бы, что мы уходили в глухую оборону»

– Билялетдинов – это главный тренер в вашей карьере? – Да, это так.  – В чем его сила? – Он хороший психолог и просто человек.

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