NBC: США могут вывести из Европы 25 тыс. военных

Пентагон рассматривает возможность вывести из Европы около 25 тыс. американских военнослужащих, что составляет примерно треть размещенного там контингента США.
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