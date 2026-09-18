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ИА Регнум

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NBC: США могут вывести из Европы 25 тыс. военных

NBC: США могут вывести из Европы 25 тыс. военных

Пентагон рассматривает возможность вывести из Европы около 25 тыс. американских военнослужащих, что составляет примерно треть размещенного там контингента США.

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