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Кубок Дэвиса. 1/2 финала. Австралия сыграет с Финляндией, Сербия в пятницу встретится с Италией

Сербия в субботу встретится с Италией. Кубок Дэвиса Малага, Испания 21 – 26 ноября 2023 Крытые корты, хард Полуфинал 24 ноября Финляндия – Австралия   25 ноября Сербия – Италия.

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