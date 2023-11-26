США на пороге системного кризиса, дефолт крупнейшего в Евpопе немецкого банка угрожает похоронить под обломками экономику ФРГ

95K прочитали В первой части мы писали, как Африка начала изымать активы CША, а Казахстан так и не нашёл нефть, чтобы экспортировать ее по трубопроводу «Дружба» в Германию, сломав все надежды последней зажить счастливо без российских энергоносителей.