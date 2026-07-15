Комбат рассказал о польских и британских наемниках из ВСУ в Константиновке

Шарифулин Валерий/ТАСС На стороне ВСУ в Константиновке воевали наемники из Британии и Польши. Об этом 15 июля заявил командир мотострелкового батальона 103-го полка "Южной" группировки войск с позывным Моздок, чьи слова приводит Минобороны России.