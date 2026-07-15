РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 243 подписчика

Комбат рассказал о польских и британских наемниках из ВСУ в Константиновке

Комбат рассказал о польских и британских наемниках из ВСУ в Константиновке

Шарифулин Валерий/ТАСС На стороне ВСУ в Константиновке воевали наемники из Британии и Польши. Об этом 15 июля заявил командир мотострелкового батальона 103-го полка "Южной" группировки войск с позывным Моздок, чьи слова приводит Минобороны России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии