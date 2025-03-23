Операция "Поток". Последствия. "Господи, помилуй". Лёгкие до сих пор светятся

8 марта весь мир узнал об операции "Поток", или, как её прозвали в народе, "Труба" – наши войска десантировались из-под земли, пройдя 16 км по неработающему газопроводу и ударили в тыл ошеломлённому противнику в Судже, закрепившись в промзоне.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- "Жесть. Они взлётку разнесли полностью": Над аэродромом с "Медведями" километровый гриб. Самый массированный удар по Энгельсу за все время
- Откажутся - берём Одессу. В 15:37 поступил неожиданный инсайд. В окружении Зеленского уже беспокоятся?
- "Нормальное поведение для большого друга России?": Выходки Алиева - это уже за гранью. Вопрос пора ставить жёстко
Свежие комментарии