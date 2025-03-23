Операция "Поток". Последствия. "Господи, помилуй". Лёгкие до сих пор светятся

8 марта весь мир узнал об операции "Поток", или, как её прозвали в народе, "Труба" – наши войска десантировались из-под земли, пройдя 16 км по неработающему газопроводу и ударили в тыл ошеломлённому противнику в Судже, закрепившись в промзоне.