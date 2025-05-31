Пельмени будут вкуснее всех блюд на свете: вот что нужно добавить в кастрюлю при варке — не лук и не перец

Пельмени будут лучше если там мясо а не субпродукты

Сергей Семенов

Ну, так тут о субпродуктах и не говорится. Автор бедный человек. Не на кубиках надо, а на мясе или субпродуктах бульон варить. А вот когда лук с морковкой, это уже суп получается.