Ключ расшифровки электронного голосования в Москве разделят 14 марта

Разделение ключа проведут 14 марта в 12:00 В ходе заседания Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко сообщил, что ключ расшифрования результатов дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах президента России в Москве будет разделен 14 марта в 12:00.