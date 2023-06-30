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«Аль-Наср» возглавит тренер «Ботафого» Каштру. Его убедил Роналду (ESPN)

61-летний португалец подпишет с саудовским клубом контракт по схеме «2+1». По данным ESPN, форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду лично контактировал со своим соотечественником, чтобы убедить его возглавить клуб.

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