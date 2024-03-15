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  • Михаил Мамонов
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В «Барсе» не хотят играть с «Ман Сити» в 1/4 финала ЛЧ. Опасаются, что у Пепа будет дополнительная мотивация

Сегодня состоится жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов. На этой стадии «Барселона» может сыграть с «Арсеналом», «Манчестер Сити», «Реалом», «ПСЖ», «Баварией», «Атлетико» или дортмундской «Боруссией».

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