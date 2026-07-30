Нил КОЛЬЦОВ Ещё в XVI столетии на том месте, где возник город Чугуев, находились лишь временные кочевья крымских татар, да обители диких зверей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Ценные» иностранные специалисты и их семьи не должны паразитировать на российской социальной системе и считать это нормой
- Безжалостный русский рейд в Дружковку: Наша ДРГ перерезала элитных «птах Мадьяра» на фоне краха обороны в Анновке
- «Убивай русских!»: туристов из РФ жестоко избили в Абхазии на глазах детей
Свежие комментарии