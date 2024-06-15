БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Армения – Россия: киевская «Буча» как фактор дальнейшего отчуждения

Армения – Россия: киевская «Буча» как фактор дальнейшего отчуждения

«Мы гордимся мужеством украинского народа, отстаивающего свою свободу и независимость на поле боя. Город Ереван и район Нор-Норк всегда будут поддерживать Бучу и другие общины, пострадавшие от российской агрессии», – заверил 2 июня посол Армении на Украине на Украине Владимир Карапетян на встрече с администрацией Бучи Киевской области, ставшей в апреле 2024 года ареной известной западной постановки, сыгравшей роковую роль в срыве стамбульских договорённостей и продолжении вооружённого конфликта на территории бывшей УССР.

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