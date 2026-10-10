III Международный туристический форум Discover ATOM. Официальный ПРЕСС-РЕЛИЗ

Москва, музей «АТОМ» на ВДНХ III Международный туристический форум Discover ATOM пройдет в Москве 15-17 октября Более 1500 участников из России и зарубежных стран обсудят, как наука, музейное дело и туризм формируют новую международную повестку 15-17 октября 2026 года в музее «АТОМ» состоится III Международный туристический форум Discover ATOM.
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