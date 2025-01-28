Вплоть до высшей меры: Что значит по-китайски «ловить мух и тигров» Валентин Катасонов Фото: Руслан Шамуков/ТАСС Российские СМИ и российские чиновники с высоких трибун уже почти три года (с момента начала специальной военной операции на Украине и санкционной войны Запада против нашей страны) твердят о резком сближении Российской Федерации и Китайской Народной Республики в самых разных сферах.
Опыт КНР, который Москва категорически не желает применять, хотя много об этом говорит
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
САША ЛЕПАЕВ
вот для их и применить в первую очередь.
Ответить
8 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Это правильно сказано,что как бы на себя не выйти,а если капнуть,то факт что выйдут на самого себя в любой структуре власти в РФ. Путин никогда не пойдет по Китайскому пути,это давно известно! «Мы должны продолжать привлекать к ответственности „тигров“, а также „мошек“, когда речь идет о должностных лицах, нарушающих партийную дисциплину и законы государства, а также о проступках и проблемах коррупции, которые напрямую затрагивают интересы народа. Все равны перед законом и партийной дисциплиной; кто бы ни был замешан в коррупционном деле, должен быть подвергнут тщательному и беспристрастному расследованию», — писал в начале 2013 года Си Цзиньпин в статье «Власть должна быть ограничена системой».
Ответить
8 час.
Алексей Смирнов
Никто никого не будет расстреливать. иначе от ЕР ничего не останется. они и так к себе в партию уже по объявлениям набирают, кого не попадя.
Ответить
3 час.
Свежие комментарии