Опыт КНР, который Москва категорически не желает применять, хотя много об этом говорит

ЕА

Евгений Алексеенко

Это правильно сказано,что как бы на себя не выйти,а если капнуть,то факт что выйдут на самого себя в любой структуре власти в РФ. Путин никогда не пойдет по Китайскому пути,это давно известно! «Мы должны продолжать привлекать к ответственности „тигров“, а также „мошек“, когда речь идет о должностных лицах, нарушающих партийную дисциплину и законы государства, а также о проступках и проблемах коррупции, которые напрямую затрагивают интересы народа. Все равны перед законом и партийной дисциплиной; кто бы ни был замешан в коррупционном деле, должен быть подвергнут тщательному и беспристрастному расследованию», — писал в начале 2013 года Си Цзиньпин в статье «Власть должна быть ограничена системой».