Опыт КНР, который Москва категорически не желает применять, хотя много об этом говорит

Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Комментарии
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САША ЛЕПАЕВ
вот для их и применить в первую очередь.
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8 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Это правильно сказано,что как бы на себя не выйти,а если капнуть,то факт что выйдут на самого себя в любой структуре власти в РФ. Путин никогда не пойдет по Китайскому пути,это давно известно!   «Мы должны продолжать привлекать к ответственности „тигров“, а также „мошек“, когда речь идет о должностных лицах, нарушающих партийную дисциплину и законы государства, а также о проступках и проблемах коррупции, которые напрямую затрагивают интересы народа. Все равны перед законом и партийной дисциплиной; кто бы ни был замешан в коррупционном деле, должен быть подвергнут тщательному и беспристрастному расследованию», — писал в начале 2013 года Си Цзиньпин в статье «Власть должна быть ограничена системой».
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8 час.
Алексей Смирнов
Никто никого не будет расстреливать. иначе от ЕР ничего не останется. они и так к себе в партию уже по объявлениям набирают, кого не попадя.
Ответить
3 час.

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