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Царьград

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Центробанк снизил ставку, но банки подняли доходность по вкладам

Центробанк снизил ставку, но банки подняли доходность по вкладам

Центробанк снизил ключевую ставку, но банки могут повысить доходность по вкладам. Владимир Еремкин объясняет, что это обусловлено борьбой за вкладчиков, которые могут выбирать более выгодные предложения на российском рынке финансовых услуг.

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