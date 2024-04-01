«Калечит саму себя»: попытка использовать россиях закончилась плачевно для Пугачевой

Последние действия артистки вызвали недоумение даже у верных фанатов. Алла Пугачева соцсетиСлова 74-летней исполнительницы хита «Миллион алых роз» по поводу страшного теракта в Crocus City Hall вызвали у народа негодование.
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