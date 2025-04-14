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Израиль попросил США разработать военный сценарий решения «ядерной программы» Ирана на случай провала переговоров

Израиль попросил США разработать военный сценарий решения «ядерной программы» Ирана на случай провала переговоров

Израиль выступает за силовое решение «ядерной» программы Ирана, считая, что переговоры вряд ли приведут к позитивному результату.

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