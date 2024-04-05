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Джон Бернтал aka Каратель выложил фото со съемок «Сорвиголовы: Рожденный зано...

Джон Бернтал aka Каратель выложил фото со съемок «Сорвиголовы: Рожденный зано...

Джон Бернтал aka Каратель выложил фото со съемок «Сорвиголовы: Рожденный заново»Засветившийся на съемочной площадке сериала «Сорвиголова: Рожденный заново» Джон Бернтал поделился совместной фотографией с Чарли Коксом в запрещенной социальной сети.

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