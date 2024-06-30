Натуральная докторская колбаса, приготовленная дома, гораздо вкуснее магазинной. Нежное мясо, отсутствие лишних добавок и всего два часа на приготовление делают этот рецепт отличным выбором для любителей качественной еды.
Вареная колбаса за 2 часа. Лучше любой магазинной и хватает на всю неделю
Комментарии
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Виктор zz
Колбасу - в кастрюлю с водой и все это поставить в духовку на 180 градусов? Вода не нагреется выше 100 градусов, какая бы температура не была в духовке! С таким же успехом можно просто варить ее в кастрюле.
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13 час.
Сергей Андросов
Да и вообще бред полный. Колбаса варится в воде, или на пару при температуре 75-80°С, иначе она отечёт и получится холодец, а не колбаса.
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3 час.
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