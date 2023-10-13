16-летняя девушка приехала в Москву учиться.фото: vk.com/mossobyanin--> Несовершеннолетняя девушка перебралась с Урала в Москву, но вместо учёбы оказалась втянута в занятия проституцией.
Житель Москвы заставил студентку работать проституткой
Комментарии
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Александр24
Похоже, эта студенточка законченный продукт нынешней эпохи всеобщей сексуальной раскрепощённости. Обнажённое фото - это зачем? Секс с тремя мужиками за 20 тыс.? А чего такого? Зато мама не узнает. Нет уж, таких студенточек ни капельки не жалко, уверен, что и до этого она не отличалась праведным поведением.
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20 час.
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