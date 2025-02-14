Глава Дагестана взял под личный контроль дело о смерти сестры бойца СВО

Глава Республики Дагестан (РД) Сергей Меликов дал обещание бойцу специальной военной операции (СВО) Мевлану Магомедову взять под личный контроль расследование дела о смерти его сестры, многодетной матери, в Дербентской центральной районной больнице (ЦРБ) после кесарева сечения.
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