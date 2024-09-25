Жители Омской области собирают подписи за сохранение отделений переливания крови. С 1 октября отделения переливания крови останутся только в Омске - на Магистральной и на Березовой.
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Жители Омской области собирают подписи за сохранение отделений переливания крови. С 1 октября отделения переливания крови останутся только в Омске - на Магистральной и на Березовой.