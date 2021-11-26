34 наезда на пешеходов произошло в Усолье и Усольском районе с начала года

С начала года в Усолье и Усольском районе совершено 34 дорожно-транспортных происшествия, связанных с наездом транспортных средств на пешеходов, в результате которых погибло 4 человека, травмы получили 32 пешехода, среди них 8 несовершеннолетних, сообщает МО МВД России «Усольский» С целью профилактики и снижения числа дорожных инцидентов с участием пешеходов 23 и 24 ноября на дорогах города и района прошло мероприятие «Внимание – пешеход!», в рамках которого провели профилактику нарушений правил дорожного движения.