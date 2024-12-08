Страна и люди
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Страна и люди

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Врезали рублём по доллару и либерасты сдулись

Врезали рублём по доллару и либерасты сдулись

  Здравствуйте, мои дорогие читатели. Что мне ещё интересно?! Когда рубль начал сдавать позиции и посыпался вниз, каждую неделю дешевел по отношению к доллару, дошёл уже до 115 (!), помните, как веселились либерасты и предвещали ему скорый крах? Вновь вернулись к разговорам о деревянном составе.

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Комментарии
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Александр _
Ну, скажем так, еще не вернулся рубль на прежние позиции. Он был в районе 88 руб. за бакс. Еще полпути нужно пройти. Пройдет ли, посмотрим.
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16 час.

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