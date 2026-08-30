Аргументы недели Кирилл Кабанов — о законодательстве в сфере миграции Какие законы принимаются в миграционной сфере? И, главное, как они работают на практике? Рассказывает Кирилл КАБАНОВ – член президентского Совета по правам человека, председатель Национального антикоррупционного комитета.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Я никого не бил,...
- Котлета со сливоч...
- «Замоташки при по...
ГЛАВНОЕ, на мой взгляд, противоречие в мигрантском вопросе - между ВЫГОДОЙ предпринимателя, заинтересованного в дешёвой рабочей силе - и РАЗОРИТЕЛЬНОСТЬЮ для государства, которое ОБЯЗАНО осуществлять из своего бюджета (созданного, кстати, ИЗ НАШИХ С ВАМИ НАЛОГОВ) социальные выплаты не только "незаменимому специалисту", но и всем его НЕРАБОТАЮЩИМ РОДСТВЕННИКАМ !!! Нанимает-то условных "Джамшутов" предприниматель (ему так выгодно), а платит привезённым многочисленным родственникам НЕ ОН, А ГОСУДАРСТВО !!!
Так что - как не крути, дело это - ГОСУДАРСТВЕННОЕ, именно ОНО в нём материально заинтересовано!
Депутатам Госдумы этим бы заняться - но они заняты "более важным", УВОДЯ ВНИМАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ В СТОРОНУ ОТ СУТИ ПРОБЛЕМЫ: стандартизацией шаурмы и разновсяческими запретами, и принимая хитромудрые околовсяческие никому не понятные заумные законы!
КОРРУПЦИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ ВИДНА НЕВООРУЖЁННЫМ ВЗГЛЯДОМ - похоже, "дяди Туралы" там НЕМАЛЫЙ ВЕС ИМЕЮТ !!! Об этом говорит принимаемые на ГОСУДАРСТВЕННОМ уровне, вразрез с принципами СВЕТСКОГО государства, разновсяческие Акты о необходимости помещений ИМЕННО МУСУЛЬМАНСКИХ (а не каких-либо ДРУГИХ РЕЛИГИЙ) молельных комнат в ГОСУДАРСТВЕННЫХ объектах - например в аэропортах, и т.п.,внедрение в школьную программу ИМЕННО АРАБСКОГО языка, "халялизация" всей страны, подозрительно МЯГКИЕ приговоры преступникам-мусульманам, и т.д.!
Не коммунист я, но получается так, что В ОСНОВНОМ законодатели выражают, как говорил дедушка Ленин, УЗКОКЛАССОВЫЕ интересы предпринимательства, хотя и должны бороться за ГОСУДАРСТВЕННЫЕ !!! "Своя рубашка ближе к телу"! Пока у нас в Госдуме будут В ОСНОВНОМ предприниматели сидеть, принимающие государственные Законы В СВОИХ - ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ - ИНТЕРЕСАХ - мигрантскую проблему решить НЕВОЗМОЖНО !!!
А ведь решение ОДНОВРЕМЕННО ВСЕХ ВОПРОСОВ мигрантской проблемы России не просто есть, но оно настолько ОЧЕВИДНО, что даже удивительно, как его давно уже не заметили (я думаю,о нём ЗНАЮТ, но это "наверху" НЕВЫГОДНО - больно уж хорошо разновсяческие "дяди Туралы" платят) - это элементарный ВАХТОВЫЙ МЕТОД !!! Нужны деньги - вербуешься на ОПРЕДЕЛЁННУЮ РАБОТУ, отработал, КАК ПОЛОЖЕНО - и домой! КАКИЕ ТУТ ВООБЩЕ МОГУТ БЫТЬ ПРИВЕЗЁННЫЕ ТОБОЙ РОДСТВЕННИКИ ?!
Мне видится, что всё озвученное в статье, называется бардак! Который ещё и кормит армию мздоимцев. А виноват, как говорится, Вася Пупкин. А вот была бы у нас разработана и законодательно приняты Государственная ИДЕОЛОГИЯ, которая определила бы что такое хорошо и что такое плохо, куда и зачем мы идём, такие проблемы просто не имели бы места быть. И эта идеология обязывала бы власть предержащих не прятать лица преступников. Народ должен знать в лицо как своих героев, так и живущих рядом преступников и подлецов. И обязательная конфискация всего нажитого непосильным трудом имущества. Вот такие очевидные меры могли бы оздоровить общество, воспитывая личность в человеке с детства.
СПЕЦИАЛЬНО ПРИНИМАЮТ МОРЕ ЗАКОНОВ ЧТО БЫ НЕ ВОЗМОЖНО БЫЛО БЫ ИХ ИСПОЛНЯТЬ ----ЭТО ЕСТЬ КОРРУПЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ . НА ЗАВЕРШАЮЩЕМ МОМЕНТЕ ПО ПРИЕМЕ ЗАКОНА ВСЕГДА ПОЯВЛЯЕТСЯ ЗАКОВЫРКА ПЕРЕЧЕРКИВАЮЩАЯ ВСЕ
Власти в первую очередь надо думать о благе для российского народа, а не для тех азиатских тараканах которые ползут стаями через карманы наших чиновников и через границы. Евг. Р-Р.