Военный эксперт из Луганской Народной Республики Андрей Марочко проинформировал о том, что военное руководство киевского режима осознаёт, что в обозримом будущем группировка нацистов на Купянском участке линии боевого соприкосновения окажется разгромлена.
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