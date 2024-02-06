350 тяжёлых машин уже на старте: «Небратья» запаниковали, узнав о нашей группировке на севере. Столицу перенесут на Запад.

Вчера 64K прочитали Согласно анализу политолога Вадима Карасева, ситуация на линии соприкосновения в зоне текущей ситуации на территории «небратьев» обретает новые контуры, предвещающие значительное обострение в ближайшее время.
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