В России выросли продажи премиальных авто с пробегом

В III квартале 2023 года продажи премиум-автомобилей с пробегом до трех лет в РФ увеличились на 22,5%, по сравнению со вторым кварталом нынешнего года, и на 91,2% относительно аналогичного периода прошлого года.
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