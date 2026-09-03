Мечтаете о свадьбе в особенную дату? 💘💘💘 Мы уже заглянули в календарь 2027 года, и нашли для вас самые красивые и романтичные дни для регистрации брака! 👰♂️🤵В предстоящем новом 2027 году насчитывается около 18 красивых дат.
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