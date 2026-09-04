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Евродепутат рассказала, как прикрывается китайцами во время российских ударов по Киеву

Евродепутат рассказала, как прикрывается китайцами во время российских ударов по Киеву

С наступлением ночи в украинской столицы воцаряется страх и ужас. Об этом в эфире австрийской стриминговой платформы ServusTV On заявила Хенрике Брандштёттер, депутат Национального совета Австрии от либеральной проевропейской партии NEOS, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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