Евродепутат рассказала, как прикрывается китайцами во время российских ударов по Киеву

С наступлением ночи в украинской столицы воцаряется страх и ужас. Об этом в эфире австрийской стриминговой платформы ServusTV On заявила Хенрике Брандштёттер, депутат Национального совета Австрии от либеральной проевропейской партии NEOS, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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