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Подполье: в Николаеве появилась полулегальная схема ухода от мобилизации

Подполье: в Николаеве появилась полулегальная схема ухода от мобилизации

Киев, 27 июля, 2024, 08:28 — ИА Регнум. В городе Николаев на контролируемой Киевом территории появилась полулегальная схема ухода от мобилизации путём лишения матерей родительских прав и перевода их детей на иждивение к отцам.

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