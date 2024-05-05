В Крыму и на Кубани ожидаются заморозки до 8 мая

В Крыму и на Кубани местами ожидаются заморозки до 8 мая, там объявлены штормовые предупреждения. В связи с понижением температуры воздуха увеличивается риск повреждения и гибели сельскохозяйственных культур, напомнили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю, а также в правительстве Республики Крым.