В Кабо-Верде при падении автобуса в ущелье погибли 22 человека

ПРЕТОРИЯ, 6 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 22 человека, в основном учащиеся старших классов и студенты, погибли при падении автобуса в ущелье в островном государстве Кабо-Верде на западе Африки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым