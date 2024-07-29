Медвежий угол
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Медвежий угол

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У Москвы отберут источник бесконечного богатства

У Москвы отберут источник бесконечного богатства

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости/Сгенерировано ИИ   Сергей Савчук Почти три недели назад официально завершился очередной Петербургский международный экономический форум и на днях свет увидели указы, рожденные по его итогам.

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Комментарии
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М
Мария
Я тоже завидую москвичам, но белой завистью. У них уровень жизни, зарплат, пенсий на порядок выше. Не всем повезло родиться и жить в Москве. Это столица, так во всём мире. Москвичи должны ценить то, что имеют, и понимать, что они живут за счёт всей страны. Ненависти к москвичам у меня нет. Они не виноваты в том, что им повезло родиться и жить в Москве.
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13 час.
Владимир Назанский
Давно пора, налоги надо платить по месту физического размещения предприятий.
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6 час.
Владимир Елкин
Тут поют дифирамбы Собянину! Рекорд по строительству жилья!!! В советские времена строили заводы и жилье ОКОЛО ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, чтобы путь на работу не напрягал людей! Собянин разрушил московские заводы и настроил на их территориях так называемое &quot;жилье&quot;! Для кого? Нормальные люди купить его не могут! Львиная доля этого жилья стоит невостребованная, а в то, что куплено, въезжают &quot;успешные менеджеры&quot; из регионов, обокравшие их и удравшие в столицу. Из-за отсутствия близко к жилым массивам расположенной промышленности многие молодые москвичи стали &quot;работать&quot; в создаваемых рядом с жильем многочисленных торговых и развлекательных центрах! Удивительно, что тысячи молодых москвичей просиживают задницы в так называемых никому не нужных &quot;торговых точках&quot;, а на заводах не хватает рабочих рук и туда завозятся кучи жителей среднеазиатских кишлаков! Так кто виноват в ситуации с рабочей силой???
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4 час.

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