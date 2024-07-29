У Москвы отберут источник бесконечного богатства

Я тоже завидую москвичам, но белой завистью. У них уровень жизни, зарплат, пенсий на порядок выше. Не всем повезло родиться и жить в Москве. Это столица, так во всём мире. Москвичи должны ценить то, что имеют, и понимать, что они живут за счёт всей страны. Ненависти к москвичам у меня нет. Они не виноваты в том, что им повезло родиться и жить в Москве.

Владимир Елкин

Тут поют дифирамбы Собянину! Рекорд по строительству жилья!!! В советские времена строили заводы и жилье ОКОЛО ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, чтобы путь на работу не напрягал людей! Собянин разрушил московские заводы и настроил на их территориях так называемое "жилье"! Для кого? Нормальные люди купить его не могут! Львиная доля этого жилья стоит невостребованная, а в то, что куплено, въезжают "успешные менеджеры" из регионов, обокравшие их и удравшие в столицу. Из-за отсутствия близко к жилым массивам расположенной промышленности многие молодые москвичи стали "работать" в создаваемых рядом с жильем многочисленных торговых и развлекательных центрах! Удивительно, что тысячи молодых москвичей просиживают задницы в так называемых никому не нужных "торговых точках", а на заводах не хватает рабочих рук и туда завозятся кучи жителей среднеазиатских кишлаков! Так кто виноват в ситуации с рабочей силой???