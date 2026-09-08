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Воровство и адская коммуналка: в Сети назвали 16 бизнесов мечты, где на самом деле нет денег

Воровство и адская коммуналка: в Сети назвали 16 бизнесов мечты, где на самом деле нет денег

Кофейня, автомойка, студия керамики, ювелирка и еще 12 популярных бизнес-идей, которые разорят любого.

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