Миссия к Альфе Центавра обойдется в 15 000 000 и займет 80 000 лет

Между дерзостью и абсурдом балансирует проект Fermi Explorer. Некоммерческая организация намерена отправить зонд размером с обувную коробку к Альфе Центавра — за 4,4 светового года — в путешествие длительностью около 80 000 лет, уложившись в 15 000 … .