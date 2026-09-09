Миссия к Альфе Центавра обойдется в 15 000 000 и займет 80 000 лет

Между дерзостью и абсурдом балансирует проект Fermi Explorer. Некоммерческая организация намерена отправить зонд размером с обувную коробку к Альфе Центавра — за 4,4 светового года — в путешествие длительностью около 80 000 лет, уложившись в 15 000 … .
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