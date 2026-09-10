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Регионы России

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Венгрия требует компенсаций от ЕС за отказ от российских энергоресурсов

Венгрия требует компенсаций от ЕС за отказ от российских энергоресурсов

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил о намерении добиваться от Европейского союза (ЕС) компенсаций странам сообщества за отказ от российских энергоресурсов.

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Профиль пользователя Николай Герасименко
Николай Герасименко

Новоиспечённый премьер Венгрии телегу впереди лошади пытается пристроить. По идее сначала нужно было вопрос с ЕС порешать на счёт компенсации, а потом отказываться от наших энергоресурсов. Хотя нам и самим нужно прекратить поставлять нефть и газ врагам.