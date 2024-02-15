Сан-Бернарду – Палмейрас где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Паулиста (Лига Паулиста) 16 февраля

В пятницу, 16 февраля, сыграют Сан-Бернарду и Палмейрас в 8 туре Чемпионата Паулиста. Знаешь кто победит? Забирай фрибет до 20 000₽ и сделай просмотр футбола ярче! Игра пройдет на стадионе «Estádio Primeiro de Maio».