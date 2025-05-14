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В Адыгейском государственном университете провели волейбольный турнир

В Адыгейском государственном университете провели волейбольный турнир, посвященный памяти Лёли Богузоковой, первой адыгейской летчицы, которая в годы Великой Отечественной войны служила стрелком-радисткой на штурмовике «Ил-2».

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