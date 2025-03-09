Саммит в Брюсселе: план построения Четвёртого рейха?

Читая публикации коллег и посты в различных тг-каналах на тему прошедшего на днях в Брюсселе саммита европейских милитаристов, я обратил внимание, что обсуждение этого события крутится в основном вокруг двух вопросов: найдёт ли Евросоюз искомые 800 млрд евро на весьма амбициозный проект «Перевооружения Европы» (ReArm Europe), и сумеют ли страны-участницы в итоге достичь консенсуса по теме помощи Украине (читай: поддержки режима Зеленского) и в первую очередь отправки в «Незалежную» войск евроНАТО? При это никто (практически) не пытается представить себе идеальную для поджигателей войны ситуацию, – когда и деньги нашлись, и общую армию удалось создать, – и предположить, а как, собственно, нынешнее властители Европы будут уговаривать европейского обывателя принять участие в очередном потенциально провальном Drang nach Osten? Силой? И если силой, то какой? А ведь по факту именно ответ на этот вопрос является определяющим для понимания, удастся ли развязать на континенте новую большую войну? Ну обо всём по порядку.
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