Аллистер Картер — Чемпион English Open 2026

Аллистер Картер одержал победу над Марком Уильямсом со счетом 9-6 в захватывающем финале English Open 2026, сообщает WST Али Картер (фото: WST)Все Новости турнира Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Все видео турнира Трансляции, расписание - Финал Трансляции, расписание - 1/2 финала Фаворит турнира Али Картер переиграл Марка Уильямса со счётом 9-6 в финале English Open 2026 в Брентвуде.